Giustizia segretario Md a manifestazione No Ponte | Csm archivia procedimento

Il plenum del Csm ha votato a maggioranza per l’zione della pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale del procuratore aggiunto di Reggio Calabria edi Magistratura democratica, Stefano Musolino.La pratica era stata aperta su richiesta delle consigliere laiche di Lega e FdI del Consiglio superiore della magistratura, Isabella Bertolini e Claudia Eccher, a seguito della partecipazione di Musolino a un evento dell’associazione ‘No’.Hanno votato contro l’zione i cinque consiglieri laici del centrodestra.Bertolini-Eccher: “Condotta Musolino mina principio terzietà”“Oggi abbiamo compreso che è impossibile pretendere dai magistrati italiani riserbo e sobrietà quando parlano in pubblico”. Così Bertolini ed Eccher commentano l’zione della pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale deldi Magistratura democratica.