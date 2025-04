Ilgiorno.it - Pavia, hashish e cocaina nelle finte stecche di cioccolato: spacciatore di 23 anni nei guai

Retorbido (), 2 aprile 2025 – Nascondeva la droga indi. L.G., 23enne residente a Retorbido, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera, a conclusione di una breve ma intensa attività investigativa, dopo numerosi servizi di una discreta osservazione a distanza che li hanno portati a sospettare che nella casa del giovane ci fosse un ingente quantitativo di droga, hanno fatto irruzione nell'abitazione a Retorbido. Il pieno di contanti E hanno trovato conferma ai loro sospetti, sequestrando circa 6 chili di, oltre a una più modesta quantità di, solo 25 grammi circa, e vario materiale per il confezionamento. Trovati e posti sotto sequestro, in quanto ritenuti il guadagno dell'illecita attività di spaccio, poco meno di 4mila euro in contanti, ma anche banconote false per circa tremila euro.