Lavoro, disoccupazione in calo ma aumentano i “working poor” in Italia

Roma, 2 aprile 2025 – Nonostante ildel numero dei disoccupati, insi verifica da tempo un nuovo fenomeno, quello dei cosiddetti “lavoratori poveri”, persone cioè che pur risultando impiegate, non riescono a far fronte alle proprie spese, risultando di fatto povere o a rischio povertà. I dati emergono da uno studio di Unimpresa, e fotografano una realtà che vede stipendi fermi, contratti spesso a termine o part-time, e sempre più persone in difficoltà economiche. Il report del Centro studi di Unimpresa Il totale deglini a rischio povertà, indigenza o esclusione sociale – disoccupati, precari, lavoratori sottoccupati o con contratti bassi – è rimasto sostanzialmente invariato: 8 milioni e 550mila persone, solo 2mila in più rispetto all’anno precedente. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, secondo cui la componente dei disoccupati registra un miglioramento significativo: in totale, coloro che sono senzascendono da 1 milione e 947mila del 2023 a 1 milione e 664mila nel 2024, con una riduzione di 283mila unità (-17%).