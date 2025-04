Sololaroma.it - Roma-Juventus, Ranieri e Tudor al lavoro: da Celik ad un Koopmeiners in dubbio

Nuovo allenatore, con i vari Allegri, Pioli e quant’altro, e calciomercato, con il ritorno di fiamma per Chiesa, sono temi che si intrecciano inesorabilmente con un presente caldissimo per la. C’è un rush finale da brividi da affrontare, 8 partite da vivere tutto d’un fiato per provare a materializzare il miracolo Champions League, impronosticabile se pensiamo al distacco di punti con le rivali ad inizio 2025. Il tutto parte con lo scontro diretto con la, da vivere in un Olimpico riempito dal fantastico popolo giallorosso.sono alnei rispettivi centri sportivi per arrivare nel miglior modo possibile alla sfida di domenica sera, una partita che avrà un peso specifico nella corsa al 4° posto. In casaimperversa il tema, tornato a lavorare con gruppo e candidato ad una maglia da titolare sulla destra, zona particolarmente interessata viste le assenze di Abdulhamid e Rensch per infortunio e di Saelemaekers per squalifica.