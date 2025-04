La Meeting industry in Italia vale 11 miliardi | Cruciale per il turismo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lainrappresenta un comparto in forte espansione, in grado di generare una ricaduta economica positiva su strutture e territori coinvolti e il contributo economico diretto del mondo Miceben 11746 milioni di euro. E' quanto rileva lo studio promosso da Enit in collaborazione con Federcongressi&eventi e realizzato da Aseri, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il settore Mice incoinvolge annualmente più di 27 milioni di partecipanti provenienti da ogni parte del mondo, equinte a una spesa complessiva pari a quasi 9di euro. Secondo le ultime stime disponibili (relative all'annualità 2023), il 42% della spesa è rappresentato dall'alloggio (3.750.278.000 euro), il 29,9% è costituito dalla spesa per i trasporti (2.