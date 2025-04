Ilgiorno.it - Catturato in Spagna il boss della droga di Sondrio sfuggito all’arresto

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 aprile 2025 – È statoin, dove si era rifugiato da un paio di mesi. La Udyco Central-Bcopolicia nacional, insieme al locale Grupo Co-Udyco Murcia, ha localizzato e arrestato a San Pedro del Pinatar, nella provincia di Murcia, il 31enne a capo dell'organizzazione dedita all'importazione dalladi– hashish, marijuana e cocaina – che poi veniva spacciata in tutta la Valtellina. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e un mandato di arresto europeo emessi dal gip di, nell'ambito dell'operazione “Restart 2024” del 28 febbraio scorso condottapolizia di Stato di. Le accuse contro l’indagato All'uomo sono stati contestati diversi reati, dalla detenzione in concorso di 4,5 chilogrammi di hashish detenuti presso un garage diall’importazione in concorso, anche con l’aggravantetransnazionalità, di 12,5 chilogrammi di marijuana detenuta presso una cantina di Quarto Oggiaro, di cui almeno 3 chilogrammi sono stati immessi sul mercato di