Studentessa scomparsa a Roma: trovato il corpo in una valigia. Confessa l'ex fidanzato

Il cadavere di Ilaria Sula, ladi 22 anni di origini albanesiil 25 marzo scorso a, è stato riquesta mattina all’interno di unachiusa e gettata in un dirupo lungo la strada provinciale 45B, tra Capranica e Guadagnolo. A dare l’allarme sono stati alcuni frequentatori di una zona boschiva a Poli, che hanno immediatamente avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile, affiancati dai vigili del fuoco per il recupero del.La confessione dell’assassinodi Ilaria, Mark Antony Samson, 23 anni, studente della Sapienza di origini filippine ma nato in Italia, hato l’omicidio. «Ho buttato il suo telefono in un tombino ae ho caricato il suoin auto portandolo a Poli», avrebbe dichiarato al pubblico ministero Maria Perna durante l’interrogatorio in questura.