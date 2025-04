Formiche.net - Quel filo rosso tra la crisi del 2008 e i dazi di Trump. Scrive Polillo

Leggi su Formiche.net

John Mainard Keynes, che le cronache davano per scomparso, è finalmente riemerso dopo un lungo oblio. La cara e vecchia austerity che, negli anni passati, aveva angustiato la vita degli italiani-europei, (senza il trattino, copyright di Massimo D’Alema) ha subito una battuta d’arresto. Se in passato, subito dopo la Global Financials del 2007/08, non si fosse seguitala china così pericolosa, probabilmente, oggi, i rapporti con Donaldsarebbero meno tesi. Se non altro perché avrebbe meno frecce al suo arco, nel denunciare presunti atteggiamenti truffaldini dell’Europa nei confronti del suo Paese.Esiste un dato che, nella sua sinteticità, ha fatto letteralmente impazzire l’inquilino della Casa Bianca. Nel 2023, gli Stati Uniti non solo erano alla testa della classifica dei Paesi più indebitati nei confronti del mondo, per un valore pari a 18.