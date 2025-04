The Critic | recensione del film con Ian McKellen

Leggi su Cinefilos.it

Thedelcon IanCon The, il regista Anand Tucker ci porta nei teatri della Londra degli anni ’30, un mondo affascinante e spietato, dominato dall’acida penna delo Jimmy Erskine, interpretato con magistrale perfidia da Ian. Basato sul romanzo Curtain Call di Anthony Quinn, ilsi muove tra thriller, dramma e commedia nera, offrendo uno sguardo impietoso su un’epoca in cui laa poteva determinare il destino di un artista con una sola.Ianincarna Erskine con una raffinatezza e un’energia quasi teatrali: il suo volto solcato dal tempo è un perfetto palcoscenico per esprimere disprezzo, ironia e, a tratti, malinconia. Erskine è un personaggio larger-than-life, un uomo che gode nel distruggere carriere con frasi affilate come lame e che esercita il potere della parola con la sicurezza di chi non teme conseguenze.