Vavassori al Challenger di Minorca, com'è andato il match contro Piros

Andreaeliminato nei sedicesimi di finale delspagnolo di. L’azzurro, n°297 del mondo, è stato sconfitto in rimonta dall’ungherese Zsombor, n°262, con il punteggio di 7-5 3-6 1-6. I successi dinel doppioIl tennista torinese è meglio conosciuto per i suoi successi nel doppio piuttosto che nel singolare. A 29 anni è nella top 10, alla posizione n°7. In carriera ha vinto otto titoli nella specialità maschile, è arrivato in finale all’Australian Open (sia nel 2024 che nel 2025) e al Roland Garros (2024) assieme a Simone Bolelli, ha conquistato gli Us Open nel doppio misto in coppia con Sara Errani e ha messo la firma sulla Coppa Davis 2024.