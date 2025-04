Dilei.it - Grande Fratello, raccolta fondi per Zeudi come risarcimento: parla Signorini

Ha davvero dell’incredibile quello che sta accadendo dopo la fine del. Sappiamo quanto seguito abbiaDi Palma, che all’interno della casa di Cinecittà ha giocato benissimo le proprie carte. La sua strategia le ha anche fatto ricevere non poche critiche dallo studio.Il suo fanclub, che è anche internazionale, è però sempre dalla sua parte e non intende ignorare questa “ingiustizia”. Dopo la sua mancata vittoria, infatti, ha avuto inizio una. Unche ha portato, per ora, a più di 30mila euro. Qualcosa di assurdo, ha sottolineato Alfonsosu GoFundMeTale Rosa MB è l’organizzatrice di unasulla celebre piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno quota 50mila euro e, per il momento, 599 persone hanno donato.