Catania al Centro Zo va in scena ‘Blasè’ | un monologo a più voci per riflettere sulla società

Rassegna Palco Off: 12 Aprile ore 21 e 13 Aprile ore 18.Di Luca Zilovich con Michele Puleio, costumi Alice Rizzato, luci Enzo Ventriglia, Musiche Raffaello BasiglioIl sipario sta per calaredodicesima edizione di Palco Off, ma non prima di aver offerto al suo pubblico il penultimo spettacolo:, che segue la scia di successi che hanno caratterizzato l’intera rassegna.Cosa succede quando la frustrazione e l’impotenza raggiungono il punto di rottura?racconta la storia di un uomo che risponde con un gesto inatteso: un’irruzione armata in un magazzino di e-commerce con presa di ostaggi, trasformando il caos in un’amara e sarcastica analisi della passività che spesso ci avvolge.affronta temi cruciali dellacontemporanea, quali l’omologazione, la perdita di individualità e la conseguente difficoltà nel prendere decisioni, aspetti che si riflettono nella vicenda esistenziale del protagonista.