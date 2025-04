Dayitalianews.com - Omicidio Ilaria Sula: uccisa dall’ex fidanzato, genitori di Mark in casa al momento dell’omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia a Poli, piccolo comune in provincia di Roma: il corpo di, 22 anni, è stato ritrovato chiuso in una valigia e abbandonato in un’area boschiva. La giovane studentessa, originaria di Terni, era scomparsa il 25 marzo, data in cui i familiari avevano denunciato la sua sparizione. A confessare l’è stato l’exAntony Samson, 23enne di origine filippina, che ha ammesso di averlaa coltellate nel suo appartamento in via Homs, nel quartiere Africano di Roma.Un delitto consumato incon ipresentiL’sarebbe avvenuto nell’abitazione in cui Samson vive con i, che a quanto pare erano presenti aldel delitto, anche se non risultano indagati. Il quartiere ospita una numerosa comunità filippina e molti conoscevano la famiglia di Samson, descritta come tranquilla e rispettabile.