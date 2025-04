Lanazione.it - Marta e Ada, mamma e figlia compagne di squadra vanno a segno con il Lerici Sport

(La Spezia), 2 aprile 2025 – Due calottine,, e una storia da raccontare: la prima,Pellegri, è il centroboa deldi serie B maschile, una vita per la pallanuoto. La seconda, Ada Di Gregorio, studentessa undicenne, è da quest’anno compagna didella madre. Nell’ultima gara, quella contro la Rari Nantes Camogli, che ha segnato l’esordio in primadella giovanissima, entrambe sono andate in rete:ha chiuso a quota tre gol, Ada uno, impreziosendo così il giorno del debutto. E tutta la società del presidente Samno festeggia questa emozione. “Meglio che vincere un’Olimpiade” per Pellegri, che è anche viceallenatrice della formazione, insieme a coach Andrea Sellaroli. “Devo ringraziarlo per l’attenzione che ha sempre dato ai giovani, dimostrata anche questa volta”.