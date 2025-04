Lapresse.it - Dazi, Crolla (Amcham Italy): “Per Italia no impatto devastante”

(LaPresse)- “Questa sera Trump annuncerà deidivisi per stati e prodotti. Per quanto riguarda l’non ci sarà uncosìma qualsiasi cosa ci fosse sarà negoziabile e a livello di Ue andremo incontro ad alcune richieste storiche delle amministrazioni americane rispetto ae a barriere non tariffarie europee che dovranno necessariamente magari abbassate”. Così Simone, Consigliere Delegato,, a margine a un evento a Milano sui. Aspen Institutee l’American Chamber of Commerce inhanno organizzato a Milano, presso Assolombarda, il dibattito “The Art of the International Deal. Preparing for a New Trade Era”.