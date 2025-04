Parmatoday.it - Festival della Lentezza, dall'8 aprile a Parma laboratori creativi

Leggi su Parmatoday.it

verrà intrecciato un nastro lungo come un romanzo russo tra le case, le botteghe, i bar e le vite del quartiere che ospita il, tra Borgo delle Colonne e Piazzale S. Francesco. Non è un atto vandalico, non è un flash mob, è qualcosa di più sovversivo: è un gesto.