Ilrestodelcarlino.it - Barbero e Augias alla Festa internazionale della storia a Bologna, premiato Matteo Zuppi: ospiti e date

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 aprile 2025 – Un viaggio attraverso le diverse narrazioni e prospettive: da sabato 6 al 13 aprile torna, con la ventunesima edizione, la. Tanti eventi in calendario, diffusi in tutti gli enti culturali più celebricittà di, conillustri (Alessandro, Corrado, il cardinaleMaria, Michela Ponzani e tantissimi altri) con l’obiettivo di riflettere su un tema fondamentale: il racconto del passato. Il titolo scelto per quest’anno, ‘Un’altra. Differenti prospettive nel racconto del passato’, non è casuale ed è un invito a guardare lacome una trama ricca di voci, senza un punto di vista univoco. Questo è importante anche per osservare il nostro presente con la lente