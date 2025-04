Inter-news.it - Calhanoglu sul suo futuro: «Sto bene all’Inter! Ma sogno di chiudere in Turchia»

Leggi su Inter-news.it

Hakanha sottolineato il rapporto che lo lega allae al calcio turco, pur ribadendo di trovarsi in maniera ideale. Di seguito le sue parole.LE DICHIARAZIONI – Hakansi è raccontato al portale turco Sabah, esponendosi sull’Inter e sul. Il calciatore nerazzurro ha parlato sia delle emozioni vissute a Milano sia del possibile scenario: «Sono molto felice. Poi non sappiamo cosa ci riserva il. Vorrei trasferirmi al Galatasaray, sarebbe un onore per me indossare un giorno la maglia del club turco».alla: l’orgoglio e la responsabilitàIL LEGAME –ha poi proseguito esprimendosi sul valore della Nazionale dal punto di vista personale: «Accetto sempre ogni convocazione senza pensieri ulteriori.