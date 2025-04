Internews24.com - Audero ricorda: «Lo scudetto con l’Inter è stato diverso, una squadra fortissima e coesa!». Poi l’aneddoto su Thohir

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex portiere del, ora al Palermo, Emil, spende parole al mielendo lovinto con i nerazzurriIntervidal Corriere dello Sport, il portiere del Palermo ed ex Sampdoria, Inter e Juventus, Emili suoi due titoli vinti con i bianconeri prima e con i nerazzurri dopo. Poi risponde sulla sua scelta di giocare con la nazionale dell’Indonesia.I DUE SCUDETTI VINTI CON LA JUVE E CON– «Ho avuto la fortuna di condividere momenti di campo e non solo con campioni eccezionali. Il titolo con: con Nicolò Barella e Federico Dimarco eravamo assieme già nell’Under 15».LA SCELTA DI GIOCARE PER L’INDONESIA DOPO IL PRESSING DI– «Mi ha spiegato il progetto e io l’ho sposato, sia per il legame di sangue che per quello professionale.