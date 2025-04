Oasport.it - Salto con gli sci, più ombre che luci nel 2024-25 dell’Italia. Il finale è comunque migliore del principio

Il-25 non è stata una stagione gratificante per ilcon gli sci italiano, sicuramente inferiore al brillante 2023-24. La scorsa annata si era rivelata laper il movimento azzurro da tempo immemore, mentre quella conclusasi ieri a Planica non verrà certo archiviata come “memorabile”.Ovviamente, in sede di analisi, è doveroso identificare le ragioni di quanto accaduto. Al riguardo, si riscontrano due tipologie di dinamiche. Quelle legate alle circostanze sfavorevoli, dunque al di fuori del controllo umano, e quelle invece a cui si può e si deve porre rimedio.La sfortuna, perché tale può anche essere chiamata, ha assunto la forma del grave infortunio patito da Giovanni Bresadola proprio sul finire dell’anno scorso. Un serio incidente al ginocchio che, per non mettere a repentaglio la carriera del ventiquattrenne trentino, ha consigliato la massima cautela.