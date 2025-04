Iltempo.it - Belen fotografata con l'ex: ritorno di fiamma? Con chi è stata pizzicata

A volte ritornano. Insieme. Come un tempo. E si riaccende il gossip ma non è come pensate:Rodriguez e Antonino Spinalbese s'incontrano da ex, a Milano. Non sono affatto tornati insieme, hanno una figlia (la piccola Luna Marie, nata dalla loro relazione lampo) e in una giornata di aprile hanno deciso di trascorrere del tempo insieme al parco. Le foto, che stanno facendo il giro della Rete, sono state pubblicate dal settimanale “Chi” (diretto da Massimo Borgnis). La storia d'amore trae Spinalbese èbreve ma intensa. I due si sono conosciuti a Ibiza e poi si sono innamorati. La nascita di Luna Marie e la popolarità di Spinalbese, conquinel tempo fino ad arrivare alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi, a quanto pare, è scomparso dai radar della televisione.