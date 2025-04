Romatoday.it - Docenti e studenti in sciopero: venerdì 4 aprile lezioni a rischio nelle scuole di Roma

Leggi su Romatoday.it

Sarà undi mobilitazioni, quello del 4, per il mondo della scuola. Con presìdi eanche negli istitutini. Come si legge nell’avviso pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione, infatti, in quella data è previsto "unodell’intera giornata di.