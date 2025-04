.com - Mezzosangue, la tracklist dell’album Viscerale, feat con Nayt e Gemitaiz

Leggi su .com

A due giorni dalla sua uscita, ecco ladi, il nuovo album di, artista di spicco della scena urbanè il nuovo album di, disponibile da venerdì 4 aprile in fisico nei formati CD, CD autografato, LP (nelle versioni marmorizzato, autografato e picture) e in digitale su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italia. Tra gli artisti più significativi della scena urban, autore di tracce che sono diventate culto nell’underground dell’hip hop di tutta Italia,torna dopo anni di attesa con il suo quinto album in studio. Dal latino visceralis, il titolo scelto non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un marchio di sangue. Una parola che indica una condizione irrazionale e acritica, quasi insorgesse dalle viscere e fosse connaturata con la costituzione biologica.