Lettera43.it - Bonus bebè 2025, come viene pagato e quali sono gli importi

Nelin vigore diverse agevolazioni che hanno lo scopo di sostenere la genitorialità in Italia, Paese dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Da aprile potrà essere richiesta la Carta nuovi nati, cioè ilprevisto per i bambini nati, adottati o presi in affido nelgli: le cose da sapere.Un neonato (Getty Images).Ilverrà erogato tramite una carta prepagata nominativa, emessa da Poste Italiane o da istituti bancari aderenti. A regime, ildovrebbe essere erogato dopo apposita richiesta all’Inps entro uno o due mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dal momento dell’affido.gliLa Carta nuovi nati ha un importo di 1.