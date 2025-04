361magazine.com - Micaela Ramazzotti si racconta e parla per la prima volta della lite con Virzì

Leggi su 361magazine.com

Le parole a Vanity Fairè la protagonista del nuovo numero di Vanity Fair. Per la, l’attrice sceglie dirsi senza filtri: dall’amore con il personal trainer Claudio Pallitto alla gogna mediatica subita, fino alla fine del matrimonio con il regista Paolo. In un’intervista sincera, svela il suo percorso verso la felicità.Sul nuovo compagno«Stiamo insieme da un paio d’anni, un pizzico di più. Ci siamo conosciuti sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: “Senti un po’, ma di che cazzo – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?”. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso.