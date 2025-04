.com - Rocco Hunt annuncia il nuovo album Ragazzo di giù

torna sulla scena discografica condi giù, ilda oggi in preordertorna sulla scena discografica condi giù (Epic Records / Sony Music Italy) in uscita il 25 aprile e da oggi in preorder nei formati cd, cd autografato, vinile marmorizzato, vinile marmorizzato autografato e vinile trasparente. Unche unisce il realismo del rap urbano con un’estetica sonora moderna e versatile.Nei nuovi brani, tra cui Mille vote ancora presentato al Festival di Sanremo 2025, si alternano liriche crude e autentiche a pezzi più melodici e riflessivi, i cui testi esplorano temi centrali per l’artista: la vita nei quartieri popolari, il riscatto personale, l’amore, il senso di appartenenza e le ambizioni di chi cresce in un contesto spesso marginalizzato.