Selvaggia Lucarelli prosciolta dall'accusa di diffamazione nei confronti di Fedez: "Bimbominkia non è offensivo"

Come reso noto oggi mercoledì 2 aprile 2025 dall’AGI,è statadi avere diffamato. La giornalista aveva definito il rapper un “” nel 2023, ma il giudice Luigi Cernuto ha “pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell’udienza pre-dibattimentale che, secondo quanto stabilito dalla riforma Cartabia, costituisce una sorta di filtro per valutare se un caso richieda un approfondimento dibattimentale o meno. In questa vicenda secondo il giudice non c’erano i presupposti di una ‘ragionevole ipotesi di condanna’” si legge sul sito.All’origine della vicenda – come detto – c’era il presunto insulto con cuisi era riferita a, dandogli del “” il 9 giugno del 2023.aveva infatti pubblicato su Instagram il video realizzato da Luis Sal dopo la rottura cone fine della collaborazione al podcast Muschio Selvaggio: “Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico diche dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio” aveva scrittoCome spiegato dall’avvocato diBarbara Indovina all’AGI, però: “Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva“.