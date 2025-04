Iltempo.it - Fisco, Istituto Friedman contro l'evasometro

“L'esprime la propria ferma opposizione all'introduzione dell'“”, il nuovo strumento annunciato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate per contrastare l'evasione fiscale. Persino il nome è ridicolo. Riteniamo che questo meccanismo, già di per sé intrinsecamente immorale e persecutorio, rappresenti un'ulteriore violazione dei principi di libertà individuale e di rispetto della privacy dei cittadini italiani. Il solo nome, “”, evoca un approccio Orwelliano, suggerendo unllo capillare e indiscriminato sulla vita economica di ogni contribuente, trasformando ogni cittadino in un sospetto a priori. Questo strumento, basato su algoritmi che incrociano dati personali e finanziari, non solo mina la già scarsa fiducia tra Stato e individuo, ma introduce un sistema di sorveglianza di massa che travalica i limiti di una giusta proporzione tra lotta all'evasione e tutela dei diritti fondamentali.