Ex-Otago la band festeggia i 10 anni dell’album Marassi con un tour

Gli Ex-no il decennale dell’uscita di, album che gli ha consacrati nel panorama nazionale, con unnei clubè la Genova post-moderna, il luogo da cui è partito tutto, il quartiere dove sono nati e cresciuti gli Ex-, un disco interamente composto di classici come Cinghiali incazzati, La nostra pelle, Quando sono con te, ma soprattuttoè il viaggio con cui laè tornata a riscoprire il posto che abitava da sempre.A diecidall’uscita di(INRI; Garrincha 2016), disco che ha segnato la consacrazione nazionale degli Ex-, laannuncia unspeciale per il 2026, scegliendo dire l’versario nei piccoli locali, gli stessi che l’hanno accolta agli esordi. Un ritorno alle origini, tra il calore e la passione di un pubblico che vive la musica da vicino e senza troppi filtri.