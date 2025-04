Dazi Tajani | da Mattarella parole sagge Linea prudenza paga

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 apr. (askanews) – “Assolutamente sì,dicema l’ha detto anche il presidente del Consiglio oggi e noi lo stiamo ripetendo da giorni: ladellazza è quella chesempre”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniorispondendo, nel transatlantico della Camera al termine del Question time, alla domanda se fosse d’accordo con il Capo dello Stato Sergiosul fatto che serve una risposta serena e determinata aiUsa. “Non dobbiamo reagire di pancia a dei– ha detto-, dobbiamo valutare esattamente i contenuti, quali sono i danni che possono provocare nella nostra economia e poi, se non si riesce con il dialogo ad ottenere una situazione diversa, è ovvio che in tempi brevi ci sarà una risposta europea, perché la risposta non può che essere europea.