Sara Campanella, Stefano Argentino confessa l'omicidio

Il 27enne di Noto ha ucciso la 22enne a coltellate. Venerdì ci sarà l’autopsia sul corpo della giovane vittima.hato davanti al gipdi, la studentessa uccisa a coltellate a Messina due giorni fa. Il ragazzo, durante l’interrogatorio di garanzia, non avrebbe, però, detto nulla sul movente. La notizia è stata riferita dal legale del 27enne, arrestato al termine dell’interrogatorio di garanzia tenuto nel carcere “Gazzi” a Messina. Venerdì l’autopsiaIl giovane, originario di Noto (Siracusa), è accusato di omicidio volontario aggravato. La Procura, ha dato l’incarico per l’autopsia sul corpo della 22enne e l’esame si terrà venerdì all’istituto di medicina legale del policlinico universitario di Messina. La ricostruzione delha accoltellato la studentessa alla gola e alla scapola, in viale Gazzi vicino allo stadio, per poi darsi alla fuga.