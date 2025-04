Dayitalianews.com - Omicidio di Ilaria Sula, l’ex avrebbe confessato tutto alle forze dell’ordine: “Chiedo scusa”

Leggi su Dayitalianews.com

Il ritrovamento in una zona impervia della provincia romanaUn orrore inimmaginabile ha trovato conferma questa mattina lungo la strada provinciale 45B, nel tratto tra Capranica e Guadagnolo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di, studentessa di 22 anni, scomparsa da Roma lo scorso 25 marzo. La giovane è stata ritrovata rinchiusa in una valigia abbandonata in un dirupo. A dare l’allarme alcuni escursionisti che si aggiravano nella zona boschiva di Poli, località nell’hinterland della Capitale.fidanzato confessa: il delitto consumato in casaA far luce sul destino diè stata la confessione di Mark Antony Samson, 23 anni, studente dell’Università La Sapienza, di origine filippina ma nato in Italia. Davanti agli investigatori, il giovaneammesso di aver ucciso la ex fidanzata la sera stessa della scomparsa, nella casa dei suoi genitori in via Homs, nel quartiere Africano di Roma.