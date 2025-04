Game-experience.it - Donkey Kong Bananza annunciato con trailer gameplay e data d’uscita per Nintendo Switch 2

ha sorpreso tutti chiudendo il Direct di2 con l’annuncio di, un nuovo platform 3D dedicato al gorilla più famoso dei videogiochi. Atteso per il 17 luglio 2025, il gioco sarà una delle prime grandi esclusive per la nuova console, arrivando poco dopo il suo debutto. Ildi presentazione ha mostrato unricco di azione e distruzione, suggerendo un’avventura di grande spessore per i fan della saga.riprende alcune caratteristiche di64, ma introduce nuove meccaniche e una maggiore libertà di esplorazione. Il protagonista potrà spaccare, sfondare e scalare praticamente ogni elemento dello scenario, distruggendo pareti e interi pezzi di terreno per sbloccare aree nascoste. Questa distruttibilità si traduce in un’esperienza dinamica e coinvolgente, dove ogni colpo di DK può modificare l’ambiente circostante.