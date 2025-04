Internews24.com - Milan Inter, il dato sugli spalti: previsti 65.000 spettatori per la semifinale di andata della Coppa Italia

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il sorprendente65.000per il derby diQuesta sera, alle 21:00, si svolgerà ladi, con l’attesissimo derby tra. Si prevede che circa 65.000 persone assisteranno all’incontro allo Stadio San Siro. Con sorpresa, il numero dinon supererà i 70.000, che rappresenta la media stagionale per i rossoneri, ma l’atmosfera sarà comunque di grande impatto.Come squadra di casa, ilpotrà contare sul supportomaggioranza del pubblico, composto principalmente da tifosi rossoneri che riempiranno gli. I sostenitori dell’, invece, si troveranno nel settore ospiti, nella Curva Nord, pronti a sostenere i colori nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, non dovrebbero esserci coreografie elaborate né in Curva Sud né in Curva Nord per le limitazioni imposte dalle forze dell’ordine data l’inchiesta sulle due curve.