Ilgiorno.it - Menaggio, limitazioni al transito dei mezzi pesanti sulla Regina: al via i controlli, scattano le sanzioni

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 aprile 2025 – Primidella polizia stradaleStatale, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza adottata per migliorare la gestione del flusso veicolare per garantire la sicurezza degli utenti, rafforzando le attività di controllo dei veicoli in. Questa mattina, le pattuglie della Stradale e della Questura di Como, hanno svoltoa Sala Comacina , per dare attuazione sia all’ordinanza di Anas, che alle direttive coordinate da Prefetto e Questore. Un autobus è stato contravvenzionato con una multa da 87 euro, per l’inosservanza all’ordinanza, mentre un autotrasportatore alla guida di un autoarticolato, è stato multato oltre che per il mancato rispetto dell’ordinanza, anche per non aver rispettato i tempi di guida e i riposi giornalieri, con conseguente segnalazionepatente professionale e la decurtazione di 9 punti, per un ammontare di circa 2000 euro di sanzione.