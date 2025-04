Anteprima24.it - Ok ai fondi per risanare la frana sulla Ss 87, il sindaco Iannella: “Risultato storico”

Tempo di lettura: 2 minuti“Giunge alla fine la lunga vicenda, che aveva quasi assunto i contorni di una telenovela, riguardante laSS 87 Sannitica, in territorio comunale di Torrecuso. E’ arrivato il via libera al finanziamento, come si evince dalla graduatoria degli interventi validati da Regione e Autorità distrettuale di Bacino. E’ stato un percorso lungo 12 anni, tanti ne sono passati da quando il Comune di Torrecuso, nella riunione presso l’Ufficio di Prefettura del Governo di Benevento, del 27 novembre 2013 si assumeva l’onere di realizzare interventi immediati per la messa in sicurezza dell’area interessata dal movimento franoso lungo la SS 87, km 82+350, ma ora siamo ad un passaggio”, lo annuncia in una nota ildi Torrecuso Angelino. “Gestire unadi questa dimensione ha comportato un sacrificio enorme per il Comune di Torrecuso: abbiamo garantito un sistema di monitoraggio del movimento franoso, redatto il progetto definitivo, interloquito fruttuosamente con l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano, intercettato le risorse per la progettazione esecutiva, fino a raggiungere l’obiettivo finale per giungere ai lavori di risanamento idrogeologico.