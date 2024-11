Movieplayer.it - Nicole Kidman rivela: "Vorrei lavorare con Martin Scorsese, se mai farà un film con delle donne"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice australianaha parlato della sua carriera, svelando con quali registi vorrebbe collaborare in futuro.hato che c'è ancora un regista in particolare con cui vorrebbenella sua carriera:. La star australiana ha inoltre ulteriori preferenze per quanto riguarda altrimaker con cui vorrebbe collaborare, nonostante abbia già avuto numerose esperienze con alcuni dei nomi più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Le dichiarazioni diParlando con Vanity Fair,ha ora dichiarato: "Ho sempre detto che vogliocon, seuncon le. Mi piacerebbecon Kathryn Bigelow, e adorerei collaborare con Spike Jones. Mi piacerebbecon Paul .