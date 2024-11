Quifinanza.it - Mutui mai così convenienti da 2 anni, ma comprare casa rimane proibitivo

Grazie ai ripetuti tagli al costo del denaro della Banca centrale europea, i tassi di interesse sui muti stanno continuando a scendere. In Italia i prestiti per acquistare unanon sono mai staticome ora negli ultimi due, ma l’andamento del mercato immobiliare continua a rendere molto complicato per le famiglie acquistare.Secondo i dati dell’Ufficio studi di Tecno, in media nel nostro Paese servono 6e 6 mesi di stipendio per potersi permettere una. Situazione che peggiora nelle grandi città: a Milanoun appartamento è diventatoper le famiglie con un reddito nella media nazionale.sempre più: calano i tassi di interesseI dati diffusi dalla Banca d’Italia hanno segnalato un calo dei tassi di interesse suiin Italia nel mese di settembre.