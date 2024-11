Musica | Echi americani nel concerto a Napoli del Quartetto Adorno

Leggi su Ildenaro.it

«American Echoes» è il titolo delche ilpresenta agiovedì prossimo, 14 novembre (ore 20.30 al Teatro Sannazaro), per la stagionele dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. L’ensemble, formato da Edoardo Zosi e Liù Pelliciari (violini), Benedetta Bucci (viola) e Francesco Stefanelli (violoncello), proporrà una selezionele dedicata a grandi compositori statunitensi, d’origine o di adozione. Si comincia con il «op. 11 in si minore» di Samuel Barber, si continua con il «n. 3 op. 203» di Mario Castelnuovo-Tedesco e con il brano «Echoes» scritto nel 1965 da Bernard Hermann, uno dei più grandi autori di colonne sonore della storia del cinema. Premio Oscar nel 1942 per le musiche de «L’oro del demonio» di William Dieterle (ma, nello stesso anno, è in nomination anche per «Quarto potere» di Orson Welles), Hermann ha lavorato con Alfred Hitchcock, François Truffaut, Brian De Palma e Martin Scorsese.