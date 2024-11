Tvzap.it - Tragico incidente, muore il famoso veterinario dei Vip: chi era

Leggi su Tvzap.it

ildei Vip: chi era. È spirato nella notte tra l’11 e il 12 novembre ilmedico torinese rimasto coinvolto qualche giorno fa in un brutto. La notizia, diffusa durante la giornata di oggi, ha lasciato affranta la famiglia, gli amici e i conoscenti. (.)Leggi anche: Lutto a Mediaset: Arianna aveva solo 26 anniLeggi anche: Grave lutto per Licia Colò, il messaggio di dolore sui social è da brividiAddio a Luca Ferrero, il notodei vipHa lottato per 6 giorni, ma alla fine non ce l’ha fatta. Luca Ferrero è spirato nel Cto dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle lesioni riportate dopo un. Ferrero, noto comedei vip italiani, era molto apprezzato e seguito e la notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in chi aveva avuto modo di conoscerlo e frequentarlo.