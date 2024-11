Spazionapoli.it - Rigore Inter-Napoli, la moviola del quotidiano alimenta il caos: avete sentito?

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Fa ancora discutere l’episodio delconcesso all’nel corso del big match di domenica sera. Dopo la sfuriata di Conte in diretta, arriva ladelcontinua adre la polemica.Ilesce dallo stadio San Siro con un punto e, soprattutto, con la vetta in solitaria in classifica ancora blindata, che era l’obiettivo che il tecnico Antonio Conte si era posto per questa delicata trasferta a Milano contro l’. La rete siglata da Scott McTominay aveva illuso tutti circa anche la possibilità di poterla portare a casa con bottino pieno, ma il gol di Calhanoglu ha riportato poi il match in equilibrio. Il turco, poi, ha fallito il calcio dinel corso della seconda frazione di gioco, evitando così una sconfitta che ad Antonio Conte sicuramente non avrebbe fatto piacere.