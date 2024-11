Ilrestodelcarlino.it - Guerriglia in Montagnola: bombe carta, petardi e assalto alla polizia. Aggrediti due passanti

Bologna, 9 novembre 2024 – Il cantiere del tram (con gli operai al lavoro) è la linea frangifuoco tra i mille antagonisti asserragliati ine i trecento ‘patrioti’ fermi ai margini di piazza XX Settembre. Bologna, nel pomeriggio, è stata il fronte dove, in un equilibrio acrobatico, laè riuscita a tenere separati i due poli opposti. Non senza momenti di tensione. MANIFESTAZIONI A BOLOGNA SCONTRI INTre le manifestazioni che, dalle 14, hanno monopolizzato l’attenzione sul centro: quella organizzata da ‘La rete dei patrioti’, con Casapound e altri movimenti dell’estrema destra, partita da via Gramsci; e poi le due contromanifestazioni, con gli antagonisti (circa 1.200) in piazza del Nettuno, e gli anarchici, più o meno duecento, in piazza dell’Unità. A tenere separati i tre percorsi circa 300 uomini delle forze dell’ordine, tra, carabinieri e finanza.