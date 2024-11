Anteprima24.it - Casertana, pareggio che urla rabbia: 0-0 col Monopoli

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa presa di posizione degli ultras è chiara: per la partita col, tutti al Pinto. La contestazione alla società del presidente D’Agostino, che in settimana ha compiuto gli anni, è palese, ma non coinvolge la maglia, la squadra, i colori rossoblù, di cui lo stadio è pieno anche grazie ai bambini dellaAcademy. In alcuni punti strategici della città, come il sottopasso vicino la stazione, ed il monumento ai caduti, campeggia lo striscione “Tutti al Pinto!“.Carretta e Iuliano, con Paglino e Falasca larghi: Iori cambia modulosi ringrazia Ciro SantangeloIori opta per un inedito 3-5-2, Collodel come terzo di difesa insieme a Kontek e Gatti, davanti a lui Paglino, dall’altro lato Falasca, a centrocampo ci sono Proia, Damian al rientro, e Matese, mentre in attacco ci sono Carretta e Iuliano.