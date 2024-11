Sbircialanotizia.it - Verso una salute cardiovascolare europea. Presentato il primo Piano Strategico Nazionale per la Salute Cardiovascolare, in occasione di Welfair 2024 “La Fiera del Fare Sanità”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

contro le malattie cardiovascolari. Ciro Indolfi, Presidente FIC, “Urgente portare l’Italia a un livello di rischio più basso come Spagna e Francia” Tra le priorità, screening obbligatori, aree pubbliche per l’esercizio fisico e intelligenza artificiale. Roma, giovedì 7 novembre– Screening obbligatori nazionali per tutti i cittadini, già a partire dai .