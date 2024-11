Lanazione.it - Roberta Bruzzone, la criminologa fa lezione contro il cyber bullismo

Arezzo, 7 novembre 2024 – Nella mattinata di Lunedì 4 Novembre scorso, alcune classi del biennio dell’Istituto “Città di Sansepolcro” hanno preso parte ad un incon la Dot.ssa, presso il Teatro di Anghiari. L’esperto ha mantenuto un dialogo attivo con gli studenti, partendo dalla sua professione, a cui aspirava sin da piccola, per approdare poi alla condizione di innamoramento, tipica della loro età, definita “bellissima”, ma che deve prevedere anche la possibilità di dire dei no, qualora giungano delle richieste che non devono essere accettate. Questo spunto ha permesso di riflettere sulla produzione e invio di materiale foto e video, che corre il rischio grave di diffusione indesiderata, nonché sulla differenza tra il concetto di “scherzo” (che prevede la risata reciproca) e “molestia” (che prevede, di, la risata di uno solo dei due soggetti coinvolti).