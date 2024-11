Ilprimatonazionale.it - La “Fuga in Egitto” di Vecellio: incongruenze di una critica

Leggi l'articolo completo su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 nov – «in» è il titolo di un dipinto di Tiziano, realizzato nel 1508 e oggi custodito presso il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. L’opera d’arte, un olio su tela dalle dimensioni ragguardevoli di 206 x 336 cm., raffigura uno degli episodi più noti del Nuovo Testamento, ladi Giuseppe, Maria e del bambino Gesù nel territorio dell’, per fuggire all’infanticida Erode, il re della Giudea che aveva ordinato di uccidere tutti i bambini maschi di età inferiore ai due anni, presenti a Betlemme e dintorni, per impedire la sopravvivenza di quel bambino che, profezie alla mano, in futuro l’avrebbe spodestato.ine l’arcadia venezianaIl quadro raffigura la Sacra Famiglia in movimento verso unche di mediorientale reca a malapena il nome, trasfigurato dal «nuovo Giorgione» in un’area florida di vegetazione, boscosa e ricca di tutti quegli animali selvatici che popolavano (e talora popola) le aree boschive dell’Europa centrosettentrionale, quali il cervo e la volpe.