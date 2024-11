Panorama.it - Trump verso la Casa Bianca

Donaldpotrebbe presto tornare ad essere presidente degli Stati Uniti. A spoglio ancora in corso, il candidato repubblicano è proiettato vincitore in North Carolina e Georgia, mentre sembra in procinto di espugnare la Pennsylvania: tre Stati che, se fossero conquistati, garantirebbero al tycoon le chiavi dello studio ovale. Non possiamo essere assolutamente certi, ma i trend suggeriscono concretamente questo tipo di esito. Tra l’altro, al momento,, nello spoglio, è avanti anche in Wisconsin e Michigan. Il New York Times dà all’ex presidente il 95% di chances di vittoria. Se fosse confermato, questo risultato confermerebbe i limiti strutturali della campagna di Kamala Harris. La candidata dem ha innanzitutto commesso un errore nello scegliere Tim Walz come vice. Dicevano che avrebbe dovuto aiutarla a conquistare il voto operaio della Rust Belt e invece, oltre a non esserci riuscito, l’ha anche zavorrata con varie gaffes.