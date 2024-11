Secoloditalia.it - Papa Francesco a casa di Emma Bonino: un gesto a sorpresa verso la paladina dell’aborto senza limiti

Visita adidi, da poco dimessa dall’ospedale. Quando il Santo Padre è uscito dal portone dell’abitazione della leader radicale si sono fermate diverse persone incuriosita. Come ha trovato? Gli chiedono e il: “Benissimo”. La leader radicale era stata dimessa lo scorso 30 ottobre dall’ospedale Santo Spirito dopo un ricovero per difficoltà respiratorie. A quanto conferma il portavoce vaticano Matteo Bruni all’Adnkronos, il Pontefice, a, dopo essere stato alla Gregoriana è andato a trovare ae la visita adedsi erano incontrati anche a novembre 2016 in occasione di una udienza privata in Vaticano. Il Pontefice e l’esponente radicale avevano parlato soprattutto sui temi dei flussi migratori, dell’accoglienza ai migranti e della loro integrazione.