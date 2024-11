Ilgiorno.it - La chiesa vende per finanziare i lavori al Centro

L’oratorio maschile di via Umberto 1, da sempre di proprietà della parrocchia dei Santi Nazzario e Celso, è stato comperato da un imprenditore veranese per mezzo milione di euro. La firma è stata fatta lo scorso 31 ottobre. Lo scorso maggio la seconda delle commissioni diocesane era stata incaricata di controllare l’offerta arrivata al parroco don Luca Piazzola. In un primo tempo l’offerta era stata fatta a nome del commercialista Alberto Ratti, l’offerente è un suo cliente: il veranese Adelio Radaelli proprietario di un’azienda a Lissone. "Radaelli ama il suo paese - ha spiegato il ragionier Ratti - e il desiderio della proprietà è di lasciare la struttura a finalità sociali". La parrocchia utilizzerà i soldi per la realizzazione di unparrocchiale polifunzionale. Andando a spulciare tra le carte, nella vecchia convenzione era annunciato nella superficie dell’ex oratorio l’edificazione di una palazzina di cinque piani.