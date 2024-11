Materie prime all' evento organizzato da Iren | con 12 miliardi di investimenti ridotta la dipendenza dall' estero

Liberoquotidiano.it - Materie prime, all'evento organizzato da Iren: con 1,2 miliardi di investimenti ridotta la dipendenza dall'estero

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Con 1,2di euro di, l'Italia può ridurre laper lecritiche di quasi un terzo generando oltre 6di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040. È questa una delle principali evidenze emerse oggi a Roma all'La road map italiana per lecriticheda, in cui è stato presentato lo studio commissionato dal Gruppo e realizzato da TEHA Group. Lo studio si sviluppa a partirea rilevanza strategica dellecritiche cioè di quei materiali di difficile approvvigionamento che sono strategici per lo sviluppo industriale e tecnologico (es. il litio per le batterie, il silicio per i semiconduttori, l'indio per i display), a fronte di un problema di scarsa disponibilità e limitate possibilità di approvvigionamento.